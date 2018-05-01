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TAKSİM'DE YOLLAR KAPATILDI, TURİSTLER BAVULLARIYLA İLERLEDİ (EK GÖRÜNTÜ 2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 10:37 | Son Güncelleme

TAKSİM'DE YOLLAR KAPATILDI, TURİSTLER BAVULLARIYLA İLERLEDİ (EK GÖRÜNTÜ 2) Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis, Taksim Meydanı ve meydana çıkan güzergahlar üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

TAKSİM'DE YOLLAR KAPATILDI, TURİSTLER BAVULLARIYLA İLERLEDİ (EK GÖRÜNTÜ 2) Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis, Taksim Meydanı ve meydana çıkan güzergahlar üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksim ve çevresine çıkan yolların trafiğe kapatılması nedeniyle turistler bavullarıyla yürümek zorunda kaldı. Özellikle Talimhane ve Harbiye bölgesi'ndeki otellerine giriş, çıkış yapmak isteyen turistler, şaşkınlık yaşadı. Polis, kontrol noktalarında otellerine gitmek isteyen turistlere bavul ve üst araması yaptı. Çalışanlar ise kimlik kontrollerinin ardından işe gidebildiler. Görüntü Dökümü ------------- -Trafiğe kapalı Cumhuriyet Caddesi -Divan Kavşağı -Polisler -TOMA aracı ve çevik kuvvet ekipleri -Bavulları aranan turistler -Üst araması -Otellerine gitmeye çalışanlar -Bavullarıyla taksi arayanlar -Yürüyenler -Polis kontrol noktasının tamamen kapanması -Bariyerlerin önünde Bekleyen turistler -Genel ve detaylar

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