Taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü oldu

Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza saat 15.30 sıralarında Atakent Mahallesi Kent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TAD 98 plakalı taksi bulvar üzerindeki kavşakta Furkan Avcı yönetiminde ki 34 BEV 488 plakalı motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Avcı, kaldırıma çarparak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde yerde yatan Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen taksi şoförü ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Furkan Avcı'nın cenazesi olay yerinde ki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Furkan Avcı'nın arkadaşları, taksicilerin motorcuları fark etmesi gerektiğini, taksici ve minibüsçülerin onlarını fark etmediğini belirtti.



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