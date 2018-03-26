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Taksinin çarptığı otomobil takla atarak hurdaya döndü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 23:42 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ticari taksinin arkadan çarptığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Taksinin çarptığı otomobil takla atarak hurdaya döndü: 2 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ticari taksinin arkadan çarptığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza 21.30 sıralarında D-130 karayolu Başiskele Yeniköy mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit yönünde ilerleyen O.A. idaresindeki 41 T 002 plakalı ticari taksi, birden şerit değiştirince önünde seyir halinde olan Sinan K. idaresindeki 41 H 4288 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen 41 H 4288 plakalı otomobilin yolcu kısmından fırlayan Burak G. hafif yaralanırken, Sinan K. ise araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazaya karışan ticari taksi ise bariyerlere çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayı yara almadan atlatan taksi sürücüsü O.A. ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Taksinin çarptığı otomobil takla atarak hurdaya döndü: 2 yaralı

Taksinin çarptığı otomobil takla atarak hurdaya döndü: 2 yaralı

Taksinin çarptığı otomobil takla atarak hurdaya döndü: 2 yaralı

Taksinin çarptığı otomobil takla atarak hurdaya döndü: 2 yaralı

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