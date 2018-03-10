Taliban, askerleri pusuya düşürdü: 24 ölü

Afganistan’ın Ferah kentinde Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 24 asker hayatını kaybetti.
Afganistan’ın Ferah kentindeki Bala Buluk bölgesinde Taliban militanları, askerleri hedef alan saldırı gerçekleştirdi. İl Genel Meclis Başkanı Farid Bakhtawar, askerlerin Balu Baluk’ta militanlara yönelik operasyon başlattığını ancak militanların askerleri pusuya düşürmesi sonucu 24 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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