Taliban’nın vurduğu Nobel ödüllü Malala ülkesine dönüyor

Pakistan’da kızların eğitim almasını desteklediği için Taliban tarafından 2012 yılında başından vurulan Nobel Barış ödüllü Malala Yousafzai, 6 yıl sonra ülkesine ilk kez ziyaret gerçekleştirecek.

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai, 6 yıl sonra ülkesine ilk kez ziyaret gerçekleştiriyor. Yousafzai, 15 yaşındayken 2012 yılında Pakistan’da kız çocuklarının eğitimini savunduğu için Taliban tarafından öğrencilerle dolu olan otobüsü basılarak başından ve boynundan vurulmuş ve ölümden dönmüştü.

Pakistan televizyonu, Yousafzai’nin İslamabad’daki Benazir Butto Uluslararası Havalimanı’nda sıkı güvenlik önlemleri altında ailesiyle görüldüğü bir video yayınladı. Yousafzai’nin Pakistan ziyareti hakkında güvenlik gerekçesiyle detay verilmezken Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile görüşmesi bekleniyor. Yousafzai’nin ziyaretinin 4 gün sürmesi bekleniyor ve güvenlik gerekçesiyle doğduğu Svat bölgesine gidip gitmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Pakistanlı Malala Yusufzay, 2014 yılında “Çocuklar ve genç insanlara yönelik zulümle mücadelelerinden” dolayı Nobel Barış Ödülü’nü almıştı. 17 yaşındaki Yusufzay, Nobel’e en genç yaşta layık görülen kişi olmuştu.

Pakistan’da Taliban hakimiyeti sırasında kız çocuklarının okula gitmesinin şeriata göre uygun olmadığı gerekçe gösterilerek kapatılmıştı.

Malala Yousafzai, ailesi ile birlikte şuanda İngiltere’de yaşıyor.