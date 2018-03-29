Taliban’nın vurduğu Nobel ödüllü Malala ülkesine dönüyor

Pakistan’da kızların eğitim almasını desteklediği için Taliban tarafından 2012 yılında başından vurulan Nobel Barış ödüllü Malala Yousafzai, 6 yıl sonra ülkesine ilk kez ziyaret gerçekleştirecek.
Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai, 6 yıl sonra ülkesine ilk kez ziyaret gerçekleştiriyor. Yousafzai, 15 yaşındayken 2012 yılında Pakistan’da kız çocuklarının eğitimini savunduğu için Taliban tarafından öğrencilerle dolu olan otobüsü basılarak başından ve boynundan vurulmuş ve ölümden dönmüştü.
Pakistan televizyonu, Yousafzai’nin İslamabad’daki Benazir Butto Uluslararası Havalimanı’nda sıkı güvenlik önlemleri altında ailesiyle görüldüğü bir video yayınladı. Yousafzai’nin Pakistan ziyareti hakkında güvenlik gerekçesiyle detay verilmezken Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile görüşmesi bekleniyor. Yousafzai’nin ziyaretinin 4 gün sürmesi bekleniyor ve güvenlik gerekçesiyle doğduğu Svat bölgesine gidip gitmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Pakistanlı Malala Yusufzay, 2014 yılında “Çocuklar ve genç insanlara yönelik zulümle mücadelelerinden” dolayı Nobel Barış Ödülü’nü almıştı. 17 yaşındaki Yusufzay, Nobel’e en genç yaşta layık görülen kişi olmuştu.
Pakistan’da Taliban hakimiyeti sırasında kız çocuklarının okula gitmesinin şeriata göre uygun olmadığı gerekçe gösterilerek kapatılmıştı.
Malala Yousafzai, ailesi ile birlikte şuanda İngiltere’de yaşıyor.
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Çok sayıda TSK personeline operasyon!
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Cemaat yurdunda vefat etti
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum