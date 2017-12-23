Talihsizliğin böylesi görülmedi! Kurtarmak için seferber oldular

Olay, Ergeni'nin Sağlık Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir geri dönüşüm firmasında çalışan Mustafa Canlı, yönetimindeki 34 JGS 29 plakalı kamyonu yol kenarına park etti.
Ardından kamyondan atlayarak inen Canlı, üzerine atladığı sunta kapağın kırılmasıyla içi su dolu kuyuya düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kuyudan suyu tahliye ettikten sonra Mustafa Canlı'nın cesedine ulaştı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Canlı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Canlı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)
Kan donduran olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü sonra da...
Suudi Prens'i serbest bırakmak için 6 milyar dolar istediler
İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest!
Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!
AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü sosyal medyayı salladı
Turizm cennetinde kabus! Kilometrelerce kuyruk oluştu!
Belediye otobüsünde iğrenç olay!
Daha çok izlenmek için Youtube'da sevgilisini öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum