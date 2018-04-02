Tam tesisatlı tarihi mezar hırsızları jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Germencik İlçesine bağlı Ortaklar Magnesia Ören Yeri sınırları içerisindeki tarihi bir mezarda define arayan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Tarihi mezarı talan eden 2 kişi suç aletleri ile birlikte gözaltına alındı.

Ortaklar Gümüşyeni Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Magnesia Antik Kenti’nde define arandığı yolunda ihbar alan Aydın İl Jandarma Komutanlığı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince Antik Kentin 1. derece sit alanına baskın düzenledi. Bu sırada eskimezar taşının çevresinin kazıldığını gören ekipleri mezarın başında 1 adet calaskar, 1 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet manivela görünce bölgede operasyon başlattı. Kazı bölgesine yakın bir yerde kaçak kazı yapan şahıslara pusu atan jandarma ekipleri yaklaşık 1 saat sonra B. U. ve M. P. isimli şüphelileri yakaldı.

Şüpheli B. U. ya ait 09 L plakalı otomobil içerisinde yapılan aramada 2 adet kaya patlatıcısı kablolu ve halat ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği belirtildi.