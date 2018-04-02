HABER

Tam tesisatlı tarihi mezar hırsızları jandarmadan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 17:07 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik İlçesine bağlı Ortaklar Magnesia Ören Yeri sınırları içerisindeki tarihi bir mezarda define arayan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Tam tesisatlı tarihi mezar hırsızları jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Germencik İlçesine bağlı Ortaklar Magnesia Ören Yeri sınırları içerisindeki tarihi bir mezarda define arayan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Tarihi mezarı talan eden 2 kişi suç aletleri ile birlikte gözaltına alındı.
Ortaklar Gümüşyeni Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Magnesia Antik Kenti’nde define arandığı yolunda ihbar alan Aydın İl Jandarma Komutanlığı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince Antik Kentin 1. derece sit alanına baskın düzenledi. Bu sırada eskimezar taşının çevresinin kazıldığını gören ekipleri mezarın başında 1 adet calaskar, 1 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet manivela görünce bölgede operasyon başlattı. Kazı bölgesine yakın bir yerde kaçak kazı yapan şahıslara pusu atan jandarma ekipleri yaklaşık 1 saat sonra B. U. ve M. P. isimli şüphelileri yakaldı.
Şüpheli B. U. ya ait 09 L plakalı otomobil içerisinde yapılan aramada 2 adet kaya patlatıcısı kablolu ve halat ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Tam tesisatlı tarihi mezar hırsızları jandarmadan kaçamadı

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı!İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı!
Partinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varızPartinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varız
Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyorGüneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.