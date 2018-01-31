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Tamir ederken hareket eden kamyonun altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 18:51 | Son Güncelleme

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, 47 yaşındaki Hüseyin Gümüş, kamyonun tutukluk yapan kasasını kontrol etmek için indiği sırada hareket eden kendi aracının altında kalarak öldü.

Olay sabah saatlerinde, İzmit Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan mezbaha alanında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Gümüş idaresindeki 41 FH 941 plakalı kamyon ile mezbaha alanına gübre döktü. Gümüş, kasanın kapandığı sırada tutukluk yapması üzerine kamyondan indi. Kasayı kontrol etmek isteyen Hüseyin Gümüş, aniden hareket eden kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Hüseyin Gümüş'ün öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hüseyin Gümüş'ün cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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