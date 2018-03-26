Tamir ettiği televizyonu çaldılar

Edirne’nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında, tamir edildikten sonra sahibine teslim edilmek üzere kamyonete konulan televizyon, hırsızlar tarafından çalındı.

Yetkili servis işçisi H.H.Ç., tamir ettiği 123 ekran LED TV’yi servise ait açık kasa araca yükledi ve malzeme almak için iş yerine gitti. H.H.Ç., malzemelerle birlikte aracının başına döndüğünde TV’nin çalınmış olduğunu fark etti.

Durumu Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildiren H.H.Ç., TV’yi çalan hırsız ya da hırsızlardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.