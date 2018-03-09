Tamirciye kızdı, kendi arabasını yaktı

İzmir Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi’nde tamirciye sinirlenen vatandaş kendi aracını ateşe verdi.
Alınan bilgiye göre, Manisa’da ikamet eden bir vatandaş, geçtiğimiz gün Torbalı’ya geldi. Arızalanan aracını sanayi sitesine götüren vatandaş sorunun giderilmesinin ardından aracı teslim aldı. İki gün geçtikten sonra tekrar tamirciye gelen vatandaş "Bu araç yine bozuldu" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre, tamirci "Şimdilik işim var, daha sonra" demesi üzerine araç sahibi sinirlendi ve aracını ateşe verdi.
Araç alevler içinde yanmaya başlarken çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!
Afrin merkez sınırına ulaşıldı! Bölgeden art arda son dakika haberler geliyor
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
ABD'den kritik Türkiye açıklaması
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
AK Parti'den 'ittifak' açıklaması: Çağrıda bulunuyoruz
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum