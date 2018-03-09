HABER

Tamirciye kızdı, kendi arabasını yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:15 | Son Güncelleme

İzmir Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi’nde tamirciye sinirlenen vatandaş kendi aracını ateşe verdi.Alınan bilgiye göre, Manisa’da ikamet eden bir vatandaş, geçtiğimiz gün Torbalı’ya geldi.

Tamirciye kızdı, kendi arabasını yaktı

İzmir Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi’nde tamirciye sinirlenen vatandaş kendi aracını ateşe verdi.
Alınan bilgiye göre, Manisa’da ikamet eden bir vatandaş, geçtiğimiz gün Torbalı’ya geldi. Arızalanan aracını sanayi sitesine götüren vatandaş sorunun giderilmesinin ardından aracı teslim aldı. İki gün geçtikten sonra tekrar tamirciye gelen vatandaş "Bu araç yine bozuldu" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre, tamirci "Şimdilik işim var, daha sonra" demesi üzerine araç sahibi sinirlendi ve aracını ateşe verdi.
Araç alevler içinde yanmaya başlarken çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
4 parti ittifak kurduklarını açıkladı4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul’dan Suudi Arabistan’a pistonlarla göndereceklerdi! Polise takıldı

İstanbul’dan Suudi Arabistan’a pistonlarla göndereceklerdi! Polise takıldı

11'inci kattan kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düşen işçi öldü

11'inci kattan kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düşen işçi öldü

Dolandırılmak üzere olan vatandaşı polis bile ikna edemedi

Dolandırılmak üzere olan vatandaşı polis bile ikna edemedi

Tamirciye sinirlenip, otomobilini ateşe verdi

Tamirciye sinirlenip, otomobilini ateşe verdi

Dikkatsiz sürücüler yoldan geçen yayalara işte böyle çarptı

Dikkatsiz sürücüler yoldan geçen yayalara işte böyle çarptı

Korsan balon imalathanesinde patlama: 1'i ağır 5 yaralı

Korsan balon imalathanesinde patlama: 1'i ağır 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.