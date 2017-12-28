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Tamirciye verdiği cep telefonu kabusu oldu

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 11:41 | Son Güncelleme 2 saat önce

Beşiktaş'ta bir çocuk annesi E.M.'nin tamir için verdiği cep telefonundaki fotoğraf ve görüntüleri izinsiz kopyalayarak, şantaj yaptığı iddiasıyla 18 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan sanık C.K., hakim karşısına çıktı. Fotoğrafları şantaj amaçlı göndermediğini iddia eden sanık, hakaret ve tehdit içeren yazışmaları ise, kendisini eşcinsellikle suçlayan E.M.'nin kocasının kardeşi R.M. ile yaptığını ileri sürdü

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.K., cezaevinden getirildi. Şikayetçi E.M., de avukatıyla duruşmaya katıldı. Seyyar olarak telefon aksesuarı sattığını, tamircilik yapmadığını anlatan sanık C.K., E.M. ile kendisinden alışveriş yapması üzerine tanıştığını söyledi. C.K. , E.M.'nin telefonunu kopyalamadığını, program yüklemediğini, söz konusu fotoğrafları ise İ.K., isimli kişinin kendisine gönderdiğini, kendisinin de bu fotoğrafları E.M.'ye ve ailesine gönderdiğini söyledi.

"TELEFONUMA TAKİP PROGRAMI YÜKLEMİŞ"

Daha sonra söz alan E.M., sanığın yalan söylediğini belirtti. E.M., "Ben sanıkla telefonuma film kaplatmak için gittiğimde tanıştım. Film kaplattığım telefonumda sorun yaşadığım için tekrar telefonumu sanığa götürdüm. Telefonu alarak tezgah arkasına götürdü. Orada telefona ne yaptığını anlamadım. Tekrar bana getirdi. Sonrasında yaptığım görüşmelerde telefonumun dinlendiğini hissettim. Çünkü bip bip sesleri duyuyordum. Başka bir telefoncuya götürdüm. Bana telefonuma program yüklendiğini ve takip edildiğimi söyledi. Sonrasında whatsapp'ımın da kopyalandığını öğrendim. Kopyalama işleminin de sanığın da sürekli seyyar satıcılık yaptığı Mecidiyeköy'deki Ortaklar Caddesi'nde yapıldığı ortaya çıktı" dedi.

"BENİ KENDİ NUMARAMDAN BİLE ARADI"

Sonrasında sanığın kendisini değişik numaralardan aramaya başladığını anlatan E.M., "Hatta kendi numaramdan bile aradı. Benimle görüşmek istedi. Hiçbir zaman görüşmedim. Telefonu çöpe attım. Yeni iki hat aldım. Ancak Icloud şifremi ele geçirdiği için yeni numaralarıma da ulaştı" diye konuştu.

"23 YAŞINDAKİ OĞLUMDAN 80 YAŞINDAKİ YAKINIMA FOTOĞRAFLARIMI GÖNDERDİ"

Sanığın kendisiyle konuşmaması durumunda uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayacağını söylediğini anlatan E.M., "Sesli mesaj yoluyla, 'Evden cenazeleriniz çıkacak' diye tehdit etti. Önce aileme söyleyemedim. Ancak dayanılmaz bir hal alınca eşime durumu anlattım. Daha sonra 23 yaşındaki oğlumdan tutunda 80 yaşındaki yakınıma kadar fotoğraf ve görüntülerimi gönderdi. Davacıyım ve şikayetçiyim" diye konuştu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Yaklaşık 2 aydır tutuklu olan şüpheli C.K. hakkında "Zincirleme olarak özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri kayda almak ve ifşa etmek", "Zincirleme şantaj", "Bilişim sistemi hukukuna aykırı olarak girme ve orada kalma", "Zincirleme hakaret" suçlarından 4,5 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cep telefonu şantaj istanbul

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
sen neden mahremini telefona çekip bekletirsin ki normal resim değil sonuçta ama geçmiş olsun dikkatli olmakta yarar var böyle telefoncu çok.....
@dante_18 kafan güzel mi kardeşim kendi teli ne yapması gerektiğine biz mi karar veriyoruz ?
@yukseldensiz Biz karar vermiyoruz ama özel özeldir herkese verilmez.
@yukseldensiz Doğru söylüyorsun ne bok yiyeceğine biz karar veremeyiz, fakat o zamanda çıkıp 80 milyonun karşısına yaptığı pisliğin reklamını yaparcasına dert yanmayacak.
@dante_18 Sanane kadının özelinden? Ortada bir suç var; tabi senin ilgin başka yerlerde.
Pislik mahluk ne hakla başkasının özelini çalıyorsun
"4,5 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor." ise 3 yıl hapis cezası alır. Sonra hükmün ertelenmesine karar verilir. Böylece olay kapanır.
@mihr35 SABIKASI YOKSA HÜKMÜN AÇIKLANMASI ERTELENİR. ADALET SİSTEMİMİZ BU İŞTE. İLK SUÇUN GÜNAHI OLMAZ :D
Bilişim çağında yaşıyoruz. Kim kimi hangi numaradan aramış, kim kimin adına izinsiz işlem yapmış, vb şeylerin tespiti artık çok kolay. Teknik takip sonucu kimin ak koyun, kimin kara koyun olduğu ortaya çıkacaktır.
Kader mahkumlar namus cinayeti işleyen ve ömür boyu ceza alanlarla dolu cezaevleri ha 1 ha 2 farketmez onlar için
ya abi tamam tamirci sapık ondan süphem yokta bu cep telefonuna insan ne diye müstescen resim atar ceker koyar işte herneyse bir türlü kafam almıyo
Peki şeriat olsaydı nolurdu çükü kopardı allahın lanet olası şeriatı gelmesin sakın
@teoman_istanbullu_1983 Kafasını keserlerdi....
ülkede adalet yok!
23 yaşında oğlu olan bi kadınn ne biçim fotosu olur.
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