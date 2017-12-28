Tamirciye verdiği cep telefonu kabusu oldu

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.K., cezaevinden getirildi. Şikayetçi E.M., de avukatıyla duruşmaya katıldı. Seyyar olarak telefon aksesuarı sattığını, tamircilik yapmadığını anlatan sanık C.K., E.M. ile kendisinden alışveriş yapması üzerine tanıştığını söyledi. C.K. , E.M.'nin telefonunu kopyalamadığını, program yüklemediğini, söz konusu fotoğrafları ise İ.K., isimli kişinin kendisine gönderdiğini, kendisinin de bu fotoğrafları E.M.'ye ve ailesine gönderdiğini söyledi.

"TELEFONUMA TAKİP PROGRAMI YÜKLEMİŞ"

Daha sonra söz alan E.M., sanığın yalan söylediğini belirtti. E.M., "Ben sanıkla telefonuma film kaplatmak için gittiğimde tanıştım. Film kaplattığım telefonumda sorun yaşadığım için tekrar telefonumu sanığa götürdüm. Telefonu alarak tezgah arkasına götürdü. Orada telefona ne yaptığını anlamadım. Tekrar bana getirdi. Sonrasında yaptığım görüşmelerde telefonumun dinlendiğini hissettim. Çünkü bip bip sesleri duyuyordum. Başka bir telefoncuya götürdüm. Bana telefonuma program yüklendiğini ve takip edildiğimi söyledi. Sonrasında whatsapp'ımın da kopyalandığını öğrendim. Kopyalama işleminin de sanığın da sürekli seyyar satıcılık yaptığı Mecidiyeköy'deki Ortaklar Caddesi'nde yapıldığı ortaya çıktı" dedi.