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Tanini Trio unutulmaz bir konser verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 09:34 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, Tanini Trio’nun ‘İstanbul Gibi’ Konseri ile başladı.

İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, Tanini Trio’nun ‘İstanbul Gibi’ Konseri ile başladı. Yaşam Vadisi’nin büyülü atmosferinde düzenlenen Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, bu yıl da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Beylikdüzü Klasik, Yaşam Vadisi’nde Tanini Trio’nun eşsiz konseriyle başladı. Ülkemizi pek çok defa yurt dışında temsil eden; geçmişle bugün, makamsal müzikle klasik müzik arasında köprüler kuran üç önemli müzisyenden Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz ve Burçin Büke’den kurulu Tanini Trio’ya, bu konserde genç kuşağın dikkat çeken vokallerinden Seran Bilgi eşlik etti. Yaşam Vadisi’nin büyülü atmosferinde gerçekleşen konsere Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra binlerce Beylikdüzülü müziksever katıldı. Eğlenceli anların yaşandığı konserde vatandaşlar bu dakikaları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Genç kuşağın başarılı vokallerinden Seran Bilgin’in performansı ise izleyenler tarafından büyük alkış topladı. “TANİNİ TRİO BENİM ÇOK SEVDİĞİM BİR MÜZİK TOPLULUĞU” Vokal Seran Bilgin,” Bu akşam Tanini Trio’ya konuk solist olarak katılıyorum. Tanini Trio, zaten benim uzun süredir takip ettiğim, çok sevdiğim kıymetli müzisyenlerden oluşan bir topluluktur. Bu akşam onlarla İstanbul temalı şarkılar seslendireceğim” dedi. “HEYECANLIYIZ, ÇOK GÜZEL BİR KONSER” Tanini Trio konserini izlemekten keyif aldığını dile getiren Gülay Saraç,” Buraya ailemle beraber klasik müzik dinlemeye geldik. Heyecanlıyız. Açık havada herşey çok güzel” şeklinde konuştu. Konseri çok beğendiğini söyleyen Hakan Kılıç ise,” Çok güzel bir akşam. Beylikdüzü yine çok güzel bir şekilde doldurdu Yaşam Vadisi’ni. Burada olmaktan mutluyuz” dedi. Beylikdüzü Klasik, 21 Temmuz akşamı ‘İstanbul’u Dinliyorum’ adlı Gala konserle son bulacak.

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Tanini Trio unutulmaz bir konser verdiTanini Trio unutulmaz bir konser verdi
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