Tanker altında kalan kişinin cesedini görüntülemeye çalıştılar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, Mustafa Baş (65) yolun karşısına geçerken tankerin altında kalarak yaşamını yitirdi. Tankerin vinçle kaldırılmasıyla Baş'ın cansız bedeni aracın altından çıkarıldı. Cep telefonlarıyla cesedin fotoğrafını çekenler ise polis uzaklaştırdı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Demir Çelik Kavşağı'nda meydana geldi. Gazanfer Andaç idaresindeki 19 FK 859 plakalı tanker, kavşağa yaklaştığı sırada yolun karşısına geçen Mustafa Baş'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibi tankerin altında kalan Mustafa Baş'ın öldüğünü belirledi. Meraklı vatandaşlar, eğilerek baktıkları cesedi cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Polis vatandaşları uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa Baş'ın cesedi vinç yardımıyla tankerin kaldırılmasıyla altından alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü Gazanfer Andaç ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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