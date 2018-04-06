Tanker bahçe duvarına çarparak devrildi

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında akaryakıt yüklü tanker, bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi.
Edinilen bilgiye göre Ağalar Mahallesinde bulunan TOKİ şantiyesine mazot taşıyan 44 FS 908 plakalı Alaattin Çoban’ın kullandığı tanker kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi.
Yan yatan tankerin sürücüsü Alaattin Çoban itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa alındı.
Tanker sürücüsünün durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza anında evde bulunan ev sahibi Emine Aydın’ın kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadığı belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kazanın ardından aracın yuvarlanmaması için olay yerinde önlem aldı.
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