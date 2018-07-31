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Tanker duvara çarptı; Karadeniz Sahil Yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Espiye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker, duvara çarptı.

Tanker duvara çarptı; Karadeniz Sahil Yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı (2)- Yeniden

Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Espiye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker, duvara çarptı. Tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı, soğutma çalışması yapıldı. Uzun araç kuyrukları oluşan yol, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından 1,5 saat sonra kontrollü ulaşıma açıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Espiye ilçesi Sakarya köyü Aktaş mevkiinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Adem Günday yönetimindeki 53 AE 785 plakalı tanker, kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi. Sürücü kendi imkanları ile tankeri terk etti. Olayda tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Bölgeye sevk edilen Giresun ve Espiye belediyelerine ait itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı. Karadeniz Sahil Yolu’nda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tankerde alınan güvenlik önlemleri sonucu 1,5 saat kapalı kalan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekipler, tankerin bulunduğu bölgede tedbir amacıyla bekleyişlerini sürdürdü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Tanker duvara çarptı; Karadeniz Sahil Yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı (2)- YenidenTanker duvara çarptı; Karadeniz Sahil Yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı (2)- YenidenTanker duvara çarptı; Karadeniz Sahil Yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı (2)- YenidenTanker duvara çarptı; Karadeniz Sahil Yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı (2)- Yeniden

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