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Tankerden 4 yayanın üzerine kimyasal madde sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 21:14 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik mahallesinde kimyasal yüklü tankerden, yaya olarak kaldırımda yürüyen biri çocuk 4 kişinin üzerine 'asetik asit' olduğu sanılan kimyasal madde sıçradı.

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik mahallesinde kimyasal yüklü tankerden, yaya olarak kaldırımda yürüyen biri çocuk 4 kişinin üzerine 'asetik asit' olduğu sanılan kimyasal madde sıçradı. Dört kişi Çorlu'da tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ-İstanbul karayolu Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Halil B. yönetimindeki kimyasal madde yüklü tanker, iddiaya göre tümsekten geçerken yaşanan sarsıntı sırasında yol kenarında yaya olarak yürüyen Özge O. (25), Defne O. (3), Özlem O. (29) ve Öznur O.'nun (24) üzerine 'asetik asit' sıçradı. Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne giden 4 kişi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Dekontaminasyon Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Üzerine 'asit' sıçradığı öne sürülen kişilerin şikayeti üzerine tanker sürücüsü Halil B. ifadesi alınması amacıyla jandarma karakoluna götürüldü. Tankerden sıçradığı ve 'asetik asit' olduğu belirtilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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