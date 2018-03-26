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Tankerden sızan tuz ruhu paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:18 | Son Güncelleme

Denizli’de tankerden sızan hidroklorür asit diğer adıyla tuz ruhu, itfaiye ve AFAD ekiplerini alarma geçirdi.

Denizli’de tankerden sızan hidroklorür asit diğer adıyla tuz ruhu, itfaiye ve AFAD ekiplerini alarma geçirdi. Tankerden sızan ve bir tür asit olan madde asfaltı bile eritti.
Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli-İzmir karayolunda seyreden Sıtkı Serkan A. idaresindeki 41 F 7129 plakalı tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı meydana geldi. Sızıntıyı fark eden tanker şoförü aracı yol kenarına park ederek durumu polis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis güvenlik nedeni ile yolun bir şeridini ulaşıma kapattı. Ardından itfaiye ve AFAD ekipleri kimyasal madde yüklü tankere müdahale etti. Müdahale sırasında ortaya çıkan buhar kısa süreli paniğe neden olurken, ardından ekipler tazyikli su tutarak tanker ve çevresine sızan kimyasal maddenin erittiği asfalta daha fazla zarar vermesini önledi. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan kimyasal maddenin keskin kokusu da zaman zaman ekiplerin çalışmasını olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından durum kontrol altına alınarak yol tekrardan trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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