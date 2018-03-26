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Tankerden sızan tuz ruhunun kokusu korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, bir tankerden sızan kimyasal madde, asfalta dökülünce buharlaşarak çevreye keskin koku yaydı.

Tankerden sızan tuz ruhunun kokusu korkuttu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, bir tankerden sızan kimyasal madde, asfalta dökülünce buharlaşarak çevreye keskin koku yaydı. Olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İl Afed ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çevredekileri korkutan maddenin tuz ruhu olduğunu tespit edince, herkes rahat bir nefes aldı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında İzmir Karayolu Duacılı Mahallesi girişinde meydana geldi. Sıtkı Serkan Aksoy'un kullandığı 41 F 7129 plakalı tankerden hareket halindeyken, kimyasal madde sızmaya, sızarken asfalta dökülen maddenin buharlaşmasıyla çevreye keskin koku yayılmaya başladı. Durumu fark eden tanker şoförü aracı yol kenarına çekerek, park etti. Korkuya kapılan çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Tankerin bulunduğu bölgeden keskin kokunun da yayılması üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri olay yerine gönderildi. Olay yerine gelen ekipler, tankerden sızan kimyasal maddenin halk arasında tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit olduğu, asfalta dökülmesiyle birlikte erimeye neden olup, buharlaştığı ve bu nedenle de etrafa keskin koku yaydığını tespit edildi. İtfaiye ekipleri, tankere ve yola su tutarak zarar görmesini engellerken, tankerde kalan asit başka bir tankere nakledildi.

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Tankerden sızan tuz ruhunun kokusu korkuttuTankerden sızan tuz ruhunun kokusu korkuttu

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