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Tankerden yola dökülen asit kazaya neden oldu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 16:06 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA 'nın Emet ilçesinde tankerden yola dökülen asit nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan gelen kamyonet takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, tankerin lastiği de asit nedeniyle zarar gördü. Kaza gecen Emet-Tavşanlı karayolunun 15'inci kilometresindeki Köprücek köyü yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Emet'teki borik asit fabrikasına asit getirmekte olan Hasan Balaban yönetimindeki 33 ALU 81plakalı asit tankerinin vanasının bozulması nedeniyle yola asit döküldü. Tankerden dökülen asit, yaklaşık 10 kilometrelik yola saçıldı. Tanker lastiği de asitten zarar gördü. Asit tankeri bu nedenle şarampole girdi.Tankerin döktüğü asidin yolu kayganlaştırması nedeniyle Yakup Kaplan'ın kullandığı 33 ABY 08 plakalı kamyonet, takla attı. Kazada araç sürücüsü ile eşi Havva Kaplan ve kızları Esma Kaplan (7) yaralandı. Yaralılar Emet Bor İşletmesi'ne ait ambulansla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Karayolları, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Emet ve Hisarcık itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile asidin döküldüğü yaklaşık 10 kilometrelik yol temizlendi. İş makineleriyle yapılan temizleme çalışmaları sırasında jandarma ekipleri araçların tek şeritten geçişini sağladı. Bu arada kazaya müdahale eden ekiplerden bazılarının giysilerinin asitten zarar görmesi dikkat çekti.

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