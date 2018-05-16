Tankerle çarpışan motosikletteki liseli öldü, arkadaşı yaralandı (2)

KAZADAN ÖNCE SON GÖRÜNTÜ
Burdur'da lise öğrencisi Hasan Buğrahan Özeren'in öldüğü, sınıf arkadaşı Merve Tuğçe Yıldız'ın yaralandığı kazadan önce, iki arkadaşın motosikletle ilerlediği görüntü mobese kameralarına yansıdı. Hasan Buğrahan Özeren'in kullandığı motosikletin Mustafa Şeref Bulvarı'ndan, süt tankeriyle çarpıştığı Bülent Ecevit Bulvarı'na girişi görüntülerde yer aldı. Kayıtlarda Hasan Buğrahan Özeren'in kask takmadığı, Merve Tuğçe Yıldız'ın başında kask olduğu görüldü. Motosikletin bu görüntülerden birkaç kilometre sonra süt tankeriyle çarpıştığı belirtildi.
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