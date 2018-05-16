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Tankerle çarpışan motosikletteki liseli öldü, arkadaşı yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 12:53 | Son Güncelleme

BURDUR'da okula giden lise öğrencisi Hasan Buğrahan Özeren (16) ve aynı yaştaki Merve Tuğçe Yıldız'ın bulunduğu motosiklet, kavşaktan dönerken süt tankeriyle çarpıştı. Kazada, motosikleti kullanan Hasan Buğrahan öldü, sınıf arkadaşı Merve Tuğçe ağır yaralandı.

Tankerle çarpışan motosikletteki liseli öldü, arkadaşı yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da okula giden lise öğrencisi Hasan Buğrahan Özeren (16) ve aynı yaştaki Merve Tuğçe Yıldız'ın bulunduğu motosiklet, kavşaktan dönerken süt tankeriyle çarpıştı. Kazada, motosikleti kullanan Hasan Buğrahan öldü, sınıf arkadaşı Merve Tuğçe ağır yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur- Tefenni karayolunun 5'inci kilometresindeki Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Özel bir kolejde 10'uncu sınıf öğrencisi Hasan Buğrahan Özeren, sınıf arkadaşı Merve Tuğçe Yıldız'ı yanına alarak okula gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Hasan Buğrahan yönetimindeki 09 R 4520 plakalı motosiklet, kavşaktan dönerken aynı yönde seyreden Mesut T. yönetimindeki 15 DY 827 plakalı süt tankeriyle çarpıştı. Tankerin sol arka tekerine çarpan motosikletten yola savrulan iki öğrenci ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Hasan Buğrahan Özeren tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Merve Tuğçe Yıldız ise ameliyata alındı. Kazada yaşamını yitiren Hasan Buğrahan Özeren'in, Burdur Sağlık eski Müdürü Hüseyin Özeren'in oğlu olduğu belirtildi.
Acı haberi duyup gelen gençlerin arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede bir kask bulurken, kaza sırasında kaskın takılı olup olmadığı ise öğrenilemedi.

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