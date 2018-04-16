Tanzanya’da sel felaketi: 9 ölü

Tanzanya’nın Darüsselam şehrinde meydana gelen sel felaketi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tanzanya’da, güney Darüsselam şehrinde şiddetlenen yağışlar sonrasında meydana gelen sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti. Darüsselam’da görev yapan polis memuru Lazaro Mambosasa, yaşanan sel felaketinin, 20 evi tamamen sular altında bırakmasının yanı sıra şehrin alt yapı sistemine de ciddi zararlar verdiğini söyledi. Ana yollarını sele teslim olması sebebi ile şehirdeki tüm ulaşım seferleri iptal edildi.
Yetkililer 5 devam etmesi beklenen ağır yağışlar sebebi ile Darüsselam halkına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
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