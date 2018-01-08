Tapu müdürü paylaşımları nedeniyle açığa alındı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Körfez İlçe Tapu Müdürü S.D., sosyal paylaşım sitesinde başkalarına ait Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren yazıları paylaşması nedeniyle açığa alındı. S.D. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Körfez Tapu Müdürü S.D., sosyal paylaşım sitesinde başkalarına ait Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili hakaret içeren yazıları paylaştı. S.D. hakkında adli ve idari soruşturma açıldı. Soruşturmalar kapsamında S.D. açığa alınırken, soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında kararın verileceği belirtildi.
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