Tapulu arazim deyip yolu kapattı

“Okulumuza gidemedik” Öğrencilerden Şükran Çam, yolun kapalı olmasından dolayı, ilk kez okula gidemeyip, devamsızlık yaptığını ifade ederken, lise öğrencisi Halil İbrahim Yıldırım ise, “Yol kapandığı ve servis geçemediği için bugün okula gidemedik. Sorumluluk sınavlarımız var. Okulu aradım gelmeye çalış dediler ancak bugün bazı arkadaşlarımızla birlikte okula gidemedik” dedi.

“Yola kalıcı çözüm bulunsun”



Bölgede arazisi bulunan çiftçilerden Ömer Börekçigil ise bu yolun 1969 yılından buyana kullanılan bir yol olduğunu ifade ederek, "Mevcut sorunlardan ve mahkeme sürecinden sonra bu yol kapanmış oldu. Bizim başka kullanacağımız bir yol yok. Bu yolu 30’dan fazla çiftçi kullanıyor. Taşımalı eğitimle okula giden öğrenciler içinde servisler bu yolu kullanıyor. Biz bu soruna artık bir an önce kalıcı olarak çözülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Mahkeme yolun benim arazimin içinde kaldığını karar verdi”



Araziyi 13 yıl önce aldığını ifade Mustafa Reşat Akkan, yaptırdığı ölçümler sonucu yolun kendi arazisinde kaldığını tespit ettirdiğini söyledi. Akkan, “Bu arazilerin bulunduğu bölgeden 1951 yılında kadastro geçmiş. 13 yıl önce bu araziyi aldığımda çiftliğimin yanında bulunan komşulara konuyu söyledim. Hatta bir gün modern ölçümlere başlanırsa arazimi geri isteyeceğimi söyledim. Onlarda tamam dediler. Tabi sonra bu araziler başka şahıslara geçti. 4 yıl önce de bu bölgede yeni ölçümler yapıldı. Ölçümler sonucunda bu yolun benim arazimin içinde kaldığı tespit edildi. Komşularıma bu konuyu anlattığımda ‘Hocam mahkemeye git. Şeriatın kestiği parmak acımaz’ dediler. Bende dava açtım, 2.5 yıl sonunda da neticelendi ve yolun benim arazimin içinde kaldığına karar verildi" dedi.