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Tapulu arazim deyip yolu kapattı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 09:49 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesi’nde bir kişi, çok sayıda çiftçinin ve taşımalı eğitimle öğrenci alan servislerin yolunu tapulu arazisinde olduğu gerekçesiyle kapattı. Yol kapanınca, çiftçiler tarlasına, öğrenciler de okuluna gidemedi.

Salihli’nin Tekelioğlu Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Reşat Akkan, Gölmarmara Gölü kenarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2015 yılında Salihli 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Dava sonucu mahkeme, çok sayıda çiftçi ve taşımalı eğitimle öğrenci alan servislerin kullandığı yolun, Akkan’ın tapulu arazisi içinde olduğuna hükmetti. Bunun üzerine arazi sahibi Akkan, çiftçilerin ve öğrenci servislerinin kullandığı yolun girişini tel örgülerle kapatarak girişine ‘Dikkat yol değildir, özel arazidir girilmez’ tabelası astı.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle taşımalı eğitimle Salihli ilçesine gelen öğrenciler, servisin yolu kullanamaması üzerine okula, bölgede bulunan çiftçiler ise tarlalarına gidemedi.

“Okulumuza gidemedik”

Öğrencilerden Şükran Çam, yolun kapalı olmasından dolayı, ilk kez okula gidemeyip, devamsızlık yaptığını ifade ederken, lise öğrencisi Halil İbrahim Yıldırım ise, “Yol kapandığı ve servis geçemediği için bugün okula gidemedik. Sorumluluk sınavlarımız var. Okulu aradım gelmeye çalış dediler ancak bugün bazı arkadaşlarımızla birlikte okula gidemedik” dedi.

“Yola kalıcı çözüm bulunsun”

Bölgede arazisi bulunan çiftçilerden Ömer Börekçigil ise bu yolun 1969 yılından buyana kullanılan bir yol olduğunu ifade ederek, "Mevcut sorunlardan ve mahkeme sürecinden sonra bu yol kapanmış oldu. Bizim başka kullanacağımız bir yol yok. Bu yolu 30’dan fazla çiftçi kullanıyor. Taşımalı eğitimle okula giden öğrenciler içinde servisler bu yolu kullanıyor. Biz bu soruna artık bir an önce kalıcı olarak çözülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Mahkeme yolun benim arazimin içinde kaldığını karar verdi”

Araziyi 13 yıl önce aldığını ifade Mustafa Reşat Akkan, yaptırdığı ölçümler sonucu yolun kendi arazisinde kaldığını tespit ettirdiğini söyledi. Akkan, “Bu arazilerin bulunduğu bölgeden 1951 yılında kadastro geçmiş. 13 yıl önce bu araziyi aldığımda çiftliğimin yanında bulunan komşulara konuyu söyledim. Hatta bir gün modern ölçümlere başlanırsa arazimi geri isteyeceğimi söyledim. Onlarda tamam dediler. Tabi sonra bu araziler başka şahıslara geçti. 4 yıl önce de bu bölgede yeni ölçümler yapıldı. Ölçümler sonucunda bu yolun benim arazimin içinde kaldığı tespit edildi. Komşularıma bu konuyu anlattığımda ‘Hocam mahkemeye git. Şeriatın kestiği parmak acımaz’ dediler. Bende dava açtım, 2.5 yıl sonunda da neticelendi ve yolun benim arazimin içinde kaldığına karar verildi" dedi.

“Mağdur olan benim”

“Benim arazimin yanında devletin bir yolu var” diyen Akkan şunları söyledi: “6 metre 20 santim genişliğinde olan bu yolun açılması lazım. Mademki hukuk devletiyiz. Hepimizin hukuka saygılı olması lazım. Ben arazime sahip çıkmaya çalışıyorum. Nasıl Türkiye Güneydoğu’da sınırlarımıza sahip çıkmaya çalışıyorsa, bende burada arazime sahip çıkmaya çalışıyorum. Zaten bütün arazim tapulu 14.5 dönüm. 2 dönümü gölde, 3.5 dönümü başkalarında bana ne kalıyor. Mağdur olan benim. Gölde kadastro yol var. Devlet, idareciler görevini yapmamış, göl nedeniyle yol yok olmuş.” (İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ekili alan mı yani orası. insanlıktan çıkıyoruz bazen. hak ararken kimseyi madur etmeye hakkımız yok. yıllarca kullanılmış. git hakkını resmi yoldan ara
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