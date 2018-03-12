Taraftar derneğine saldırıya bir gözaltı

Kırıkkale’de meydana gelen bir taraftar derneğinin kurşunlanması olayında bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 71’li Gençler Kırıkkalespor Taraftar Derneğine yönelik silahlı saldırıya dair olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çevrede bulunan şehir güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası yürütülen operasyonla olayla ilgili Ö.G. (37) tüfekle birlikle yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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