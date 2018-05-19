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Tarihi binadan kopan parçalar panik yarattı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 05:42 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Kadıköy'de bulunan ve restorasyonu beklenen tarihi binadan yola dökülen parçalar çevrede paniğe neden oldu.

Tarihi binadan kopan parçalar panik yarattı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Kadıköy'de bulunan ve restorasyonu beklenen tarihi binadan yola dökülen parçalar çevrede paniğe neden oldu.
Rasimpaşa Mahallesi Yel Değirmeni Sokak'ta bulunan ve restorasyonu beklenen tarihi binanın üst katlarından kopan parçlar saat 03.40 sıralarında yola dökülmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri, binanın kullanılmadığını ve tarihi eser olarak kayıtlı olduğunu belirtirken binadan dökülen parçaların çevredeki binalara ve yoldan geçen vatandaşlara zarar vermemesi için önlem aldı. Polis, sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridi çekerek tedbir amaçlı kapatırken binandan dökülen parçalar ise belediye ekipleri tarafından temizlendi. Binanın üst kısımlarda çatlaklar oluşması nedeniyle yol kenarında bulunan araçların sahiplerini bilgilendiren ekipler, otomobillerin kaldırılmasını sağladı. Belediye ekipleri, sabah saatlerinde tarihi binanın restorasyonu için çalışmalara başlanacağını bildirdi.
YIKILMASI İÇİN BAŞVURU YAPILMIŞ
Mahalle sakinlerinden Davut Güngör, olayla ilgli şunları söyledi:
"Saat 03.40 civarlarında buradan geçiyordum. Hatta balkonun altından geçerken bir çatırdama sesi duydum. O yüzden burada biraz dolaştım. Daha sonra evden bakkala gitmek için çıktım. Yıkılmıştı, yani arkadaşlar falan hep dışarıdaydı. Altından geçtim, hatta üzerime toz falan da döküldü ama rüzgardandır diye düşündüm. Yıkıldığı zaman çok şiddetli bir gürültü oldu. 200 yaşından fazla bir binaymış. Biz yıkılması için müracaatta bulunmuştuk. Çünkü burası çok işlek bir sokak, filmlerin falan çekildiği bir yer. Trafik sıkıştığı zaman alternatif güzergah olarak kullanılan bir yer ama tarihi bir bina olduğu için yıkılması için izin çıkmadı."
FOTOĞRAFLI

Tarihi binadan kopan parçalar panik yarattıTarihi binadan kopan parçalar panik yarattıTarihi binadan kopan parçalar panik yarattıTarihi binadan kopan parçalar panik yarattı

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