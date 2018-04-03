Tarihi Büyük Valide Han’da 1 buçuk metrelik boşluğa düşen şahıs hayatını kaybetti

Fatih’teki tarihi Büyük Valide Han’da şapka ve eşarp almak için dükkanları gezdiği sırada 1 buçuk metrelik boşluğa düşen 55 yaşındaki İbrahim Hakkı Umut’un hayatını kaybettiği öğrenildi.
Fatih Eminönü Mercan Mahallesi’nde bulunan tarihi Büyük Valide Han’da şapka ve eşarp almak için dükkanları gezdiği sırada 1 buçuk metrelik boşluğa düşen şahsın kimliği tespit edildi. İsminin İbrahim Hakkı Umut olduğu belirlenen 55 yaşındaki talihsiz adamdan kötü haber geldi. Umut’un ağır yaralı olarak kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.
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