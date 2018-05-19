Tarihi çarşıdaki kullanılmayan 5 dükkan çöktü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da tarihi Kunduracılar Çarşısı'nda birbirine bitişik 5 dükkan bakımsızlık nedeniyle çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çöken dükkanlardan fırlayan moloz parçalarının çarptığı 2 iş yeri ve okulun duvarları hasar gördü.

Olay, sabaha karşı Haşimiye Meydanı yakınındaki Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Kunduracılar Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, tarihi Kunduracılar Çarşısı'nda çay ocağı, bakkal, manifaturacı ve kunduracının bulunduğu sokakta yıkılma tehlikesi olmasına rağmen üst katında barakalı kaçak yapı olduğu ileri sürülen birbirine bitişik 5 dükkan, büyük bir gürültüyle çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanlar enkaz yığınına dönüştü. Çöken dükkanlardan fırlayan moloz parçalarının çarptığı 2 iş yeri ve Mithat Paşa İlkokulu'nun duvarları hasar gördü.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevreye güvenlik şerit çekerek, sokağı yaya ve araç girişine kapattı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Ekipler, enkaz altında kimsenin olup olmadığını belirlemek için çalışma yaptı. Çalışma sonucu, enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Daha önce de çarşıda birçok eski dükkanın bakımsızlık nedeniyle yıkıldığını belirten esnaf, yetkililerin önlem almasını istedi. Esnaf, "Şans eseri burası sabaha karşı yıkıldı. Normal iş saatinde olsaydı burada can kaybı yaşanırdı" diyerek tepkilerini dile getirdi.