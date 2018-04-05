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Tarihi eser bulunan evin bahçesindeki kaçak kazıya 16 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

7 TUTUKLAMA Adana'nın Kozan ilçesinde, daha önce tarihi eser bulunan evin bahçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 kişiden H.A., O.K., H.Ö., T.T., B.B., B.Ç.

7 TUTUKLAMA
Adana'nın Kozan ilçesinde, daha önce tarihi eser bulunan evin bahçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 kişiden H.A., O.K., H.Ö., T.T., B.B., B.Ç. ve muhtar G.Y., 'kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden S.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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