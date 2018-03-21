HABER

Tarihi eser kaçakçılara operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de yaptıkları operasyonla tarihi eser kaçakçılığı yapan 7 kişiyi yakaladı.

Tarihi eser kaçakçılara operasyon

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de yaptıkları operasyonla tarihi eser kaçakçılığı yapan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda; Helenistik, Roma, Bizans, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait 269 adet tarihi eser ele geçirildi.
Ekipler İzmir genelinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Konak, Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde bulunan, E.T. (50), İ.H.E. (76), M.P. (45), M.Y. (56), Ü.E. (74), H.S. (55) ve E.Ç.’nin (34) ikamet ve iş yerlerinde çok sayıda tarihi eser bulunduğuna dair bilgiye ulaştı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda; Helenistik, Roma, Bizans, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait 230 adet farklı ebatlarda altın, gümüş ve bronz sikke, 13 adet metal obje, altı adet penez (altın kolye ucu), beş adet mühür, dört adet yüzük, iki adet telkari kemer, iki adet parçalı kemer, iki adet insan figürlü obje, bir adet bronz kase, bir adet dört ayaklı metal obje, bir adet metal çubuk şeklinde obje, bir adet ağırlık, bir adet Osmanlı lüle taşı olmak üzere toplam 269 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyonla tarihi eser kaçakçılığı yapan 7 kişi yakalandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.