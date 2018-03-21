Tarihi eser kaçakçılara operasyon

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de yaptıkları operasyonla tarihi eser kaçakçılığı yapan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda; Helenistik, Roma, Bizans, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait 269 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ekipler İzmir genelinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Konak, Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde bulunan, E.T. (50), İ.H.E. (76), M.P. (45), M.Y. (56), Ü.E. (74), H.S. (55) ve E.Ç.’nin (34) ikamet ve iş yerlerinde çok sayıda tarihi eser bulunduğuna dair bilgiye ulaştı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda; Helenistik, Roma, Bizans, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait 230 adet farklı ebatlarda altın, gümüş ve bronz sikke, 13 adet metal obje, altı adet penez (altın kolye ucu), beş adet mühür, dört adet yüzük, iki adet telkari kemer, iki adet parçalı kemer, iki adet insan figürlü obje, bir adet bronz kase, bir adet dört ayaklı metal obje, bir adet metal çubuk şeklinde obje, bir adet ağırlık, bir adet Osmanlı lüle taşı olmak üzere toplam 269 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyonla tarihi eser kaçakçılığı yapan 7 kişi yakalandı.