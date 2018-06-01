HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 00:12 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, Osmanlı, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait olduğu tespit edilen tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, Osmanlı, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait olduğu tespit edilen tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde bazı kişilerin tarihi eserle satmaya kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda kaçak kazılarda kullanıldığı değerlendirilen 2 dedektör ve 2 kazma ile, Osmanlı, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait çok sayıda sikke, kandil, küpe ve mızrak ucu gibi tarihi eserler ele geçirdi. Söz konusu tarihi eserler muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Tarihi eser kaçakçılarına operasyonTarihi eser kaçakçılarına operasyonTarihi eser kaçakçılarına operasyon

PARTNERSorular keyfini kaçırdıSorular keyfini kaçırdı
Otomobil yayaya çarpıp, durağa daldı: 2 yaralıOtomobil yayaya çarpıp, durağa daldı: 2 yaralı
Ortaokul öğrencisi barajda boğuldu - Ek fotoğrafOrtaokul öğrencisi barajda boğuldu - Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

AK Parti'li Tuğrul Türkeş: MHP ve AK Parti ittifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra bitecek

AK Parti'li Tuğrul Türkeş: MHP ve AK Parti ittifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra bitecek

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.