Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, Osmanlı, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait olduğu tespit edilen tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde bazı kişilerin tarihi eserle satmaya kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda kaçak kazılarda kullanıldığı değerlendirilen 2 dedektör ve 2 kazma ile, Osmanlı, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait çok sayıda sikke, kandil, küpe ve mızrak ucu gibi tarihi eserler ele geçirdi. Söz konusu tarihi eserler muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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