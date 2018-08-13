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Tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, Bizans dönemine ait 10 altın sikke bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, Bizans dönemine ait 10 altın sikke bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Kuşcağız Mahallesi'nde oturan Ş.Ö.'nün evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait 10 altın sikke, 3 bakır sikke, 1 tarihi eser niteliği taşıyan yüzük ele geçirildi. Ş.Ö. gözaltına alındı.

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