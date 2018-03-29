Tarihi eser kaçakçısı otobüs terminalinde kıskıvrak yakalandı

İstanbul’dan Bursa’ya tarihi eser getiren bir kişi terminalde yakalandı. Şahsın üzerinden 15 Bizans, 49 Roma dönemi olmak üzere toplam 64 bronz sikke çıktı.
Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat sonucunda M.A. isimli şahsın izinsiz kazı yapmak suretiyle elde ettiği bronz sikkeleri İstanbul’dan Bursa’ya getireceğini öğrendi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipkleri, M.A’yı otobüs terminalinde yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda 15 Bizans, 49 Roma dönemi olmak üzere toplam 64 bronz sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki bronz sikkeler müzeye teslim edildi.
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