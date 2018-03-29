HABER

Tarihi eser kaçakçısı otobüs terminalinde kıskıvrak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Bursa’ya tarihi eser getiren bir kişi terminalde yakalandı.

Tarihi eser kaçakçısı otobüs terminalinde kıskıvrak yakalandı

İstanbul’dan Bursa’ya tarihi eser getiren bir kişi terminalde yakalandı. Şahsın üzerinden 15 Bizans, 49 Roma dönemi olmak üzere toplam 64 bronz sikke çıktı.
Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat sonucunda M.A. isimli şahsın izinsiz kazı yapmak suretiyle elde ettiği bronz sikkeleri İstanbul’dan Bursa’ya getireceğini öğrendi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipkleri, M.A’yı otobüs terminalinde yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda 15 Bizans, 49 Roma dönemi olmak üzere toplam 64 bronz sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki bronz sikkeler müzeye teslim edildi.

E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi!E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi!
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kaybolduMeriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anketİstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.