Tarihi eser kaçakçısı sikke ve heykellerle yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 507 sikke ve 2 heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. E.F.'nin çantasında yapılan aramada 507 sikke ile 2 madeni heykel bulundu. Gözaltına alınan E.F., sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Sikke ve heykellerin hangi döneme ait oldukları, yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.
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