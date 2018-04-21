Tarihi eser operasyonunda sikke, yüzük ve haç ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan sikke, yüzük ve haçlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığa karşı yürüttükleri operasyona bir yenisini daha ekledi. Operasyon kapsamında ekipler tarihi eser niteliği taşıyan sikke, yüzük ve haçlar ele geçirildi. Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan M.F (36) Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hâkim karşısına çıkan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 22 parça tarihi esere el konulduğu öğrenildi.