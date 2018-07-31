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Tarihi eserleri satmak isteyenlere operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 11:54 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, ellerindeki Roma dönemine ait sikke, kolye, heykel gibi 199 parça tarihi esere alıcı arayan 2 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, ellerindeki Roma dönemine ait sikke, kolye, heykel gibi 199 parça tarihi esere alıcı arayan 2 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı.
Afşin'in Karagöz Mahallesi'nde oturan Y.G. ve F.S.'nin elinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşan jandarma, şüphelileri tarihi eserlerle birlikte yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda Y.G. ve F.S.'nin tarihi eserlerle birlikte bir araç içerisinde oldukları bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karagöz Mahallesi girişinde araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 58 sikke, 8 yüzük, 14 ok ucu, 1 haç kolye, 1 boğa heykeli, muhtelif cins ve ebatlarda 117 obje olmak üzere 199 parça tarihi eser ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, tarihi eserler de Kahramanmaraş Müzesi'ne teslim edildi.

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