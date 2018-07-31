HABER

Tarihi eserleri satmak isteyenlere operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 13:56 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, ellerindeki Roma dönemine ait sikke, kolye, heykel gibi 199 parça tarihi esere alıcı arayan 2 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, ellerindeki Roma dönemine ait sikke, kolye, heykel gibi 199 parça tarihi esere alıcı arayan 2 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Afşin'in Karagöz Mahallesi'nde oturan Y.G. ve F.S.'nin elinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşan jandarma, şüphelileri tarihi eserlerle birlikte yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda Y.G. ve F.S.'nin tarihi eserlerle birlikte bir araç içerisinde oldukları bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karagöz Mahallesi girişinde araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 58 sikke, 8 yüzük, 14 ok ucu, 1 haç kolye, 1 boğa heykeli, muhtelif cins ve ebatlarda 117 obje olmak üzere 199 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, tarihi eserler de Kahramanmaraş Müzesi'ne teslim edildi.

PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'
'Beyaz kod' veren doktor, ölen yaşlı adamdan davacı ve şikayetçi oldu'Beyaz kod' veren doktor, ölen yaşlı adamdan davacı ve şikayetçi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.