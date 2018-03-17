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Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 14:54 | Son Güncelleme

Bartın’da ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı şahısların ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bartın’da ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı şahısların ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan polis, Ağdacı mevkiinde durdurulan şahısların aracında yaptığı aramada üzerinde ketebesi bulunan çift başlıklı bronz ibrik, 20 adet Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait sikke, 4 adet suikast bastonu, 3 adet hançer, üç parça halinde Ermeni kilisesi sefer tası ele geçirdi. Araçta bulunan O.Y. ve A.K. gözaltına alınarak, haklarında işlem başlatıldı.

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