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Tarihi kilisenin duvarları sprey boya ile tahrip edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

ORDU'nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde 1853 yılında inşa edilen ve şu anda Çok Amaçlı Kültür Merkezi olarak hizmet veren eski kilise binasının taş duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazıldı.

Tarihi kilisenin duvarları sprey boya ile tahrip edildi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde 1853 yılında inşa edilen ve şu anda Çok Amaçlı Kültür Merkezi olarak hizmet veren eski kilise binasının taş duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazıldı.
Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde 1853 yılında kesme taşla yapılan kilise, 1987 yılında Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Yüksek Kurulu kararıyla, 'korunması gerekli kültür varlığı' olarak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçmiş yıllarda restorasyonu yapılan kilise, Taşbaşı Çok Amaçlı Kültür Merkezi olarak kullanılmaya başladı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken merkezin taş duvarlarına kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazıldı.
Çok Amaçlı Kültür Merkezi'nin bulunduğu Menekşe Sokak'ta 19'uncu yüzyıl otantik mimarilerinin hakim olduğu evler de onarılarak turizme kazandırıldı. Ancak bu evlerin duvarlarına da yine sprey boyalarla yazılar yazıldığı görüldü.
RESTORASYON İHALESİ YAPILACAK
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, sprey boyaların temizletilmesi için çalışma yapıldı. Boya çıkmayınca, tarihi dokuya zarar verilmemesi ve taş duvarların tahribata uğramaması için çalışmalar devam ettirilmedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Çok Amaçlı Kültür Merkezi olarak kullanılan binanın 24 Temmuz'da restorasyon ihalesinin yapılacağını, yeni projeyle binanın anıt müze olarak hizmet vereceğini, bina ve çevresine de güvenlik kameraları yerleştirileceğini söyledi. Uğur Toparlak, sprey boya ile tahrip edilen taş duvarların da restorasyonla birlikte temizleneceğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Tarihi kilisenin duvarları sprey boya ile tahrip edildiTarihi kilisenin duvarları sprey boya ile tahrip edildiTarihi kilisenin duvarları sprey boya ile tahrip edildiTarihi kilisenin duvarları sprey boya ile tahrip edildi

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