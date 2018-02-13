Denizli’de tarihi Hüdai Oral Konağı isimli tarihi binada çıkan yangının kundaklama sonucu çıktığını belirleyen polis ekipleri olayın faili olduğu tespit edilen 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Geçtiğimiz aylarda, 15 Mayıs Mahallesi Ressam Ahmet Cevdetoğlu Sokak da bulunan tarihi binada yangın çıkmış ve alevlere teslim olan tarihi Hüdai Oral Konağı kullanılmaz hale gelmişti.

Olayın fail yada faillerinin tespitine yönelik çalışma başlatan polis çevredeki güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkarak H.Ş., isimli şahsı gözaltına aldı. Kundaklama iddiası ile gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.