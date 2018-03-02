Tarihi Kürkçü Han yanındaki yangın büyümeden söndürüldü

Eminönü’nde bir tekstil mağazasında gece saatlerinde yangın çıktı. Tarihi Kürkçü Han yanındaki kapalı olan mağazaya giren itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak diğer dükkanlara sıçramasını engelledi.

Fatih Sururi Mahallesi İrfaniye Sokak’ta bulunan bir tekstil mağazasında gece saatlerinde yangın çıktı. Tarihi Kürkçü Han yanında bulunan mağazada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek kontrol altına aldı. Kepenkleri kapalı olan dükkanı kesici aletler yardımıyla açan ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Diğer dükkanlara sıçramadan söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Öte yandan yangın haberini alan bazı sokak esnafları da olay yerine gelip dükkanlarını kontrol etti.