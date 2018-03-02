HABER

Tarihi Kürkçü Han yanındaki yangın büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 01:33 | Son Güncelleme

Eminönü’nde bir tekstil mağazasında gece saatlerinde yangın çıktı.

Tarihi Kürkçü Han yanındaki yangın büyümeden söndürüldü

Eminönü’nde bir tekstil mağazasında gece saatlerinde yangın çıktı. Tarihi Kürkçü Han yanındaki kapalı olan mağazaya giren itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak diğer dükkanlara sıçramasını engelledi.
Fatih Sururi Mahallesi İrfaniye Sokak’ta bulunan bir tekstil mağazasında gece saatlerinde yangın çıktı. Tarihi Kürkçü Han yanında bulunan mağazada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek kontrol altına aldı. Kepenkleri kapalı olan dükkanı kesici aletler yardımıyla açan ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Diğer dükkanlara sıçramadan söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Öte yandan yangın haberini alan bazı sokak esnafları da olay yerine gelip dükkanlarını kontrol etti.

Tarihi Kürkçü Han yanındaki yangın büyümeden söndürüldü

Tarihi Kürkçü Han yanındaki yangın büyümeden söndürüldü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!

Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devrilen otomobil, polis aracına çarptı: 1 yaralı

Devrilen otomobil, polis aracına çarptı: 1 yaralı

Önündeki araca çarpan TIR'ın kabini koptu: 4 yaralı

Önündeki araca çarpan TIR'ın kabini koptu: 4 yaralı

Herkes bu aşkı konuşmuştu! Kanserli eşini dövdü, hastaneye bırakıp kaçtı

Herkes bu aşkı konuşmuştu! Kanserli eşini dövdü, hastaneye bırakıp kaçtı

Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar! İntihara kalkıştı

Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar! İntihara kalkıştı

Karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Başkent’te alevli gece... Çıkan yangınlarda 3 ev bir iş yeri kullanılmaz hale geldi

Başkent’te alevli gece... Çıkan yangınlarda 3 ev bir iş yeri kullanılmaz hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.