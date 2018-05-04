Tarihi mekanda 'Manuş Baba' konseri

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, tarihi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde sahne alan ünlü sanatçı Manuş Baba büyüledi.
Konserlerini sevgi üzerine gerçekleştiren ve 'Birbirimize iyi gelelim' sloganı ile konserlerine başlayan Manuş Baba, antik kentte Mersinli hayranlarıyla buluştu. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen festival kapsamında konser veren popüler müziğin gözde sanatçılarından Manuş Baba, en sevilen şarkılarını Mersinli hayranları için seslendirdi. Türkiye’nin en önemli antik tarihine sahip olan Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki konserinde, 'Eteği Belinde', 'Dönersen Islık Çal' ve 'Derin Derin Sevdalara Dalarsın' gibi sevilen parçalarını seslendiren ünlü sanatçı, sempatik tavırları ile beğeni topladı. Slow şarkıları ile zaman zaman hüzünlendiren Manuş Baba'ya, bazı şarkılarında hayranları da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sevilen sanatçı, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.
Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama
Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yahudilerden özür diledi
Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!
BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!
Ankara'da korkunç olay! Annesini bıçaklayıp bebeğini aşağı attı!
Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
Olmaz dediler oldu: Xiaomi artık en iyilerden biri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum