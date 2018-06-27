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Tarihi şimendifer su istasyonunun camlarını kırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bulunan tarihi şimendifer su istasyonunun camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Tarihi şimendifer su istasyonunun camlarını kırdılar

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bulunan tarihi şimendifer su istasyonunun camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.
İlkadım ilçesinde, o dönem trenlerin kentten ayrılırken kazanlarına su doldurulduğu şimendifer su istasyonunun camları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Kılıçdede Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde, Mert Irmağı kıyısındaki istasyon, daha önce restore edilmişti. İstasyonun duvarlarındaki yazılar ile çevresine atılan çöpler de tepki çekti.
Şimendifer su istasyonu, İlkadım bölgesinde bulunan ve Samsun'un en önemli iskelelerinden biri olan şimendifer iskelesine ek hizmet veren bir yapıydı. 1900'lü yılların başında yapıldığı bilinen su istasyonu, 1950'li yıllara kadar kente hizmet verdi.

FOTOĞRAFLI

Tarihi şimendifer su istasyonunun camlarını kırdılarTarihi şimendifer su istasyonunun camlarını kırdılarTarihi şimendifer su istasyonunun camlarını kırdılarTarihi şimendifer su istasyonunun camlarını kırdılar

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