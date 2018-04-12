Tarihi yalıya çarpan geminin kaptanı mahkemede konuştu

İstanbul Boğazı’nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan geminin kaptanı ve mürettebatı deniz kaza raporunun hazırlanması için ifade verdi. Denizcilik İhtisas Mahkemesinde tanık olarak dinlenilen kaptan Edvardo Deseo, “Gözlemlediğimde makinenin devrinin düştüğünü ve geminin iskele tarafına doğru rota değiştirmeye başladığını gördüm. Gemi dönmeye başlayıp sahile çarpsaydı daha büyük hasar olacak ve ölümle sonuçlanan kazalar olabilirdi. Amacım su derinliği olan alanda gemiyi burnundan çarpıp sığa oturtmaktı ve böylece zararı en aza indirmekti” dedi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Boğazı’nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan geminin kaptanı ve mürettebatı Denizcilik İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesine deniz kaza raporunun hazırlanabilmesi için tanık olarak ifade verdi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelen mürettebattan ilk olarak gemi kaptanı Edvardo Deseo dinlendi.

“Demir atacaktık, geminin burnu rotasına geri dönmeye başlayınca vazgeçtik”

Olayların 15.20’de başladığını aktaran Deseo, “Başmakinist dahili telefonla ‘motorlarda problem var’ dedi. Ben de başmakiniste şu anda dar bir kanaldan boğazdan geçiyoruz duruma acilen müdahale etmemiz lazım dedim. Gözlemlediğimde makinenin devrinin düştüğünü ve geminin iskele tarafına doğru rota değiştirmeye başladığını gördüm. Başmakiniste bir şey yapmak lazım dedikten sonra geminin baş tarafı iskeleye doğru dönmeye başladı. Klavuz kaptanla demir atmaya karar verdik. Baş taraftaki bekleyen ekibe hazır olun demir atacağız dedik. Birkaç dakika sonra makine devri 4 bin 400’den 6 bine çıktı. Bu sefer geminin burnu rotasına geri dönmeye başladı. Sancak tarafına dönmeye başladığı için demir atmaktan vazgeçtik. Böyle bir durumda demir atmak çok tehlikelidir. Çünkü su derinliği 60 metre olduğu için demir atınca demiri kaybetme olasılığı vardır. O derinlikte demir tutarsa gemi sancak tarafına doğru dönmeye başlayacaktır” dedi.