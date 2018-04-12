HABER

Tarihi yalıya çarpan geminin kaptanı mahkemede konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:03 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan geminin kaptanı ve mürettebatı deniz kaza raporunun hazırlanması için ifade verdi.

İstanbul Boğazı’nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan geminin kaptanı ve mürettebatı deniz kaza raporunun hazırlanması için ifade verdi. Denizcilik İhtisas Mahkemesinde tanık olarak dinlenilen kaptan Edvardo Deseo, “Gözlemlediğimde makinenin devrinin düştüğünü ve geminin iskele tarafına doğru rota değiştirmeye başladığını gördüm. Gemi dönmeye başlayıp sahile çarpsaydı daha büyük hasar olacak ve ölümle sonuçlanan kazalar olabilirdi. Amacım su derinliği olan alanda gemiyi burnundan çarpıp sığa oturtmaktı ve böylece zararı en aza indirmekti” dedi.
Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Boğazı’nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan geminin kaptanı ve mürettebatı Denizcilik İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesine deniz kaza raporunun hazırlanabilmesi için tanık olarak ifade verdi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelen mürettebattan ilk olarak gemi kaptanı Edvardo Deseo dinlendi.

“Demir atacaktık, geminin burnu rotasına geri dönmeye başlayınca vazgeçtik”
Olayların 15.20’de başladığını aktaran Deseo, “Başmakinist dahili telefonla ‘motorlarda problem var’ dedi. Ben de başmakiniste şu anda dar bir kanaldan boğazdan geçiyoruz duruma acilen müdahale etmemiz lazım dedim. Gözlemlediğimde makinenin devrinin düştüğünü ve geminin iskele tarafına doğru rota değiştirmeye başladığını gördüm. Başmakiniste bir şey yapmak lazım dedikten sonra geminin baş tarafı iskeleye doğru dönmeye başladı. Klavuz kaptanla demir atmaya karar verdik. Baş taraftaki bekleyen ekibe hazır olun demir atacağız dedik. Birkaç dakika sonra makine devri 4 bin 400’den 6 bine çıktı. Bu sefer geminin burnu rotasına geri dönmeye başladı. Sancak tarafına dönmeye başladığı için demir atmaktan vazgeçtik. Böyle bir durumda demir atmak çok tehlikelidir. Çünkü su derinliği 60 metre olduğu için demir atınca demiri kaybetme olasılığı vardır. O derinlikte demir tutarsa gemi sancak tarafına doğru dönmeye başlayacaktır” dedi.

“Amacım 4 metre su derinliği olan alanda gemiyi burnundan çarpıp sığa oturtmaktı”
Deneyimli ve uzun süredir hizmet vermiş bir kaptan olduğunu aktaran Deseo, “Sancak demiri bırakırsan gemi dönmeye başlayacak ve bulunduğumuz konum itibariyle dönüş yarı çapımız çok sınırlıdır. Gemi dönmeye başlayıp sahile çarpsaydı daha büyük hasar olacak ve ölümle sonuçlanan kazalar olabilirdi. Yani sahile yanlamasına olarak daha geniş bir alana çarpıp daha büyük zarar verecekti. Demir atmaktan vazgeçtik amacım şuydu yapılacak en iyi hareket biraz daha sancak radarına gidip 4 metre su derinliği olan alanda gemiyi burnundan çarpıp sığa oturtmaktı ve böylece zararı en aza indirmekti. Motorlar durmuştu sığ alana gidemedim ve o eve çarptım. Gitmek istediğimi sığ alana gidemedim. Maalesef çok yakınında olan o eve çarptım İskele tarafına gitseydim çok daha fazla zarar verecektim. Sonra bir şekilde gemiyi oradan kurtardılar” ifadelerini kullandı.
Kaptan Deseo soru üzerine, geçtiğimiz ay da aynı boğazdan geçtiğini ve geminin makinasında daha önce bir arıza olmadığını kaydetti.
Kaptanın ardından gemide görev yapan iki mürettebat da tanık olarak ifade verdi.

“Ağır kusuru ile Hekimbaşı Yalısı’na çarpmayı tercih etmiştir”
Mürettebatın ardından tarihi yalının sahiplerinin avukatı söz alarak, “Gemi kaptanı çarpmadan kaçınmak için hiçbir tedbir almamıştır, manevra yapmamıştır. Ağır kusuru ile Hekimbaşı Yalısı’na çarpmayı tercih etmiştir, aleyhe ifadeleri kabul etmiyoruz” dedi.
İfade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan mürettebatın Ahırkapı’da bulunan gemiye gittikleri öğrenildi.

İstanbul'da ulaşıma sis engeli!İstanbul'da ulaşıma sis engeli!
Dolar ve euro rekor tazelediDolar ve euro rekor tazeledi
Yunan bakandan bir tahrik daha! Olay fotoğrafYunan bakandan bir tahrik daha! Olay fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

İlginizi Çekebilir

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Gaziantep'te kan donduran olay! Anne çocuklarını vahşice katletti

Gaziantep'te kan donduran olay! Anne çocuklarını vahşice katletti

Çiftçi kadın kursiyere özel servis aracı

Çiftçi kadın kursiyere özel servis aracı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.