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Tarım arazisinde çıkan yangın ormanı da yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 19:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ormanlık alana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte güçlükle söndürülürken, 2 hektarlık alan küle döndü.

Tarım arazisinde çıkan yangın ormanı da yaktı

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ormanlık alana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte güçlükle söndürülürken, 2 hektarlık alan küle döndü.
Bergama'nın kırsal Ilgındere Mahallesi Bakkalık Mevkisi'ndeki zeytinlik alanda bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak yakındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alana da ulaştı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'nden 1 amfibi uçak, 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz sevk edildi. Kınık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı da söndürme çalışmaları için bölgeye gönderildi. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşandı. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 3 saatte söndülebildi. Yangında büyük bölümü orman olan 2 hektar alan, zarar gördü.

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