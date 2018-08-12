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Tarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk, 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 18:44 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı traktör ve minibüsün kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk, 12 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı traktör ve minibüsün kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Turgutlu'nun kırsal Albayrak Mahallesi'ndeki Dikmen Sokak ile Kısmalı Yolu'nun kesiştiği Yassıgeçit mevkisinde meydana geldi. Kısmalı'dan Turgutlu yönüne giden Cihan Yılmaz'ın (33) kullandığı 43 KU 042 plakalı minibüs, kavşakta Özkan Çimenci (60) yönetimindeki 45 TA 224 plakalı, arkasında römork bulunan traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölündü. Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ve traktörün çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada büyük bölümü minibüsten olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan Noda Atman (15), Şehnaz Mehdi (46), Şivan Atman (25), Hamza Yılmaz (3), Ahmet Vural (57), Said Hamı (34), Liloz Hamu (15), Süreyya Hadur (12), Kasım Kasım (20) sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Elmas Haddur (30), Ali Hadur (26) ve Cebir Hadur (29) ise ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk, 12 yaralıTarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk, 12 yaralıTarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk, 12 yaralıTarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk, 12 yaralı

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