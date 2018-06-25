Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Kaza, Yenişehir-İnegöl yolu 7'nci kilometresinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Suriye uyruklu işçileri fasulye toplamaya götüren Sinan Aslanalp kontrolündeki 16 ABJ 793 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Bazılarının hayati tehlikesi bulunan yaralılar, Yenişehir ve İnegöl devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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