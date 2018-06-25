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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 37 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren 2 kişinin isimleri belirlenirken, ilk belirlemelere göre 29 olan yaralı sayısının 37 olduğu belirtildi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren 2 kişinin isimleri belirlenirken, ilk belirlemelere göre 29 olan yaralı sayısının 37 olduğu belirtildi. Kazada, Badie Muhammed (40) olay yerinde, Gül Abdu (17) ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 37 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu, Yenişehir ve İnegöl devlet hastaneleri ile Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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