HABER

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 37 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 13:54 | Son Güncelleme

50 LİRA YEVMİYE ALIYORLARDI Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 2 kişinin öldüğü, 37 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

50 LİRA YEVMİYE ALIYORLARDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 2 kişinin öldüğü, 37 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Şarampole yuvarlanan kamyonetteki Suriyeli işçilerin 3 aydır Yenişehir'de kiraladıkları ucuz evlerde kaldıkları, günlük 50 TL yevmiye ile tarla ve bahçelere çalışmaya gittikleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Motosikleti otomobile yüklediMotosikleti otomobile yükledi
FETÖ'nün ablasına gelen mailde 'Peygamber müjdesi' ifadeleriFETÖ'nün ablasına gelen mailde 'Peygamber müjdesi' ifadeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaptığı manevra arkadaşının sonu oldu!

Yaptığı manevra arkadaşının sonu oldu!

İstanbul Sultangazi'deki sapık 14 gün sonra yakalandı

İstanbul Sultangazi'deki sapık 14 gün sonra yakalandı

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.