HABER

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 3 ölü, 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2018 22:02 | Son Güncelleme

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına park halindeki zırhlı personel taşıyıcısı yüklü askeri TIR'a arkadan çırptı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 3 ölü, 10 yaralı

İbrahim MAŞE- Burak EMEK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına park halindeki zırhlı personel taşıyıcısı yüklü askeri TIR'a arkadan çırptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde sınırın sıfır noktasındaki Yalangoz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan 46 DT 289 minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak yolun sağırda park halindeki askeri TIR'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmada minibüsün ön tarafı büyük hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazazedelerin yakınları da olay yerine gelip, gözyaşı döktü
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 3 ölü, 10 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 3 ölü, 10 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 3 ölü, 10 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 3 ölü, 10 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki!

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü

Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü

İş yerine ateş açan kadın, bir kişiyi yaraladı

İş yerine ateş açan kadın, bir kişiyi yaraladı

Yolda yürürken otomobilden açılan ateşle hayatını kaybetti

Yolda yürürken otomobilden açılan ateşle hayatını kaybetti

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 4 ölü, 10 yaralı (2)

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 4 ölü, 10 yaralı (2)

Van’da 7 roket başlığı ele geçirildi

Van’da 7 roket başlığı ele geçirildi

Kızıltepe'de ABD ve İtalyan menşeli tabancalar ele geçirildi

Kızıltepe'de ABD ve İtalyan menşeli tabancalar ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.